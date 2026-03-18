Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

In einer Mitteilung der Behörde wird zur Begründung auf eine Debatte im Bundestag verwiesen. Weimer werde aber heute Abend an der Eröffnung der Buchmesse teilnehmen, ebenso an einer Diskussionsveranstaltung morgen Abend.

Vor Beginn des Festaktes ist vor dem Gewandhaus eine Protest-Aktion geplant, die sich unter dem Motto "Gegen Zensur und Autoritarismus" gegen Weimer richtet. Der Minister war zuletzt mehrfach in die Kritik geraten. So ließ Weimer etwa drei linke Buchläden wegen "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis streichen und sagte die auf der Messe geplante Verleihung dann komplett ab.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.