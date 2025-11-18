Streit um Ludwig-Erhard-Gipfel

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

In einer Einladung der Weimer Media Group heiße es, es bestehe die Möglichkeit, "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger" zu gewinnen und in "entspannter Atmosphäre" Kontakte zu Regierungsmitgliedern zu knüpfen, wie unter anderem die Berliner Zeitung ausführte . Unklar bleibt, ob es sich dabei um einen garantierten Zugang zu Regierungsmitgliedern handelt oder um das allgemeine Sponsoring eines Netzwerktreffens.

Im Zentrum steht der Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee

Im Zentrum steht der sogenannte Ludwig-Erhard-Gipfel der Weimer Media Group am Tegernsee . Für kommenden April werden unter anderem die CDU-Politiker, Wirtschaftsministerin Reiche und Kanzleramtsminister Frei, sowie die CSU-Politiker, Landwirtschaftsminister Rainer, Forschungsministerin Bär und Bayerns Ministerpräsident und Parteichef Söder, angekündigt.

Ein Sprecher der bayerischen Staatsregierung erklärte, man habe eine Überprüfung eingeleitet. Man wolle herausfinden, ob der Ludwig-Erhard-Gipfel weiter staatliche Unterstützung bekommen solle oder nicht.

Weimer Media Group wehrt sich gegen die Vorwürfe

Die Weimer Media Group, die der Kulturstaatsminister 2012 gemeinsam mit seiner Ehefrau Christiane Goetz-Weimer gegründet hatte, wehrt sich gegen die Vorwürfe. Ob und wie "Gäste und Speaker" miteinander ins Gespräch gingen, liege in deren Ermessen. Anderweitige Unterstellungen weise man zurück. Zudem gebe es keinerlei Absprachen mit dem Kulturstaatsminister zu den Gästen des Ludwig-Erhard-Gipfels.

Der Sprecher der Bundesregierung, teilte mit, der Staatsminister habe die Geschäftsführung der Weimer Media Group abgegeben. Er sei nicht mehr Geschäftsführer oder in verantwortlicher Position der Weimer Media Group. Das sei das, was zähle, betonte Hille.

Wolfram Weimer sieht sich weiteren Vorwürfen im Kontext des Debattenmagazins "The European"

Ende Oktober hatte ein Sprecher des Kulturstaatsministers der dpa zu den Besitzverhältnissen gesagt, Weimer sei gemeinsam mit seiner Frau zu jeweils 50 Prozent an der Weimer Media Group beteiligt. "Mit den Anteilen des Staatsministers sind keine satzungsmäßigen Sonderrechte verbunden; sämtliche Stimmrechte werden von seiner Frau ausgeübt", hieß es damals.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.