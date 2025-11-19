Streit um Ludwig-Erhard-Gipfel

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

In einer Einladung der Weimer Media Group heiße es, es bestehe die Möglichkeit, "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger" zu gewinnen und in "entspannter Atmosphäre" Kontakte zu Regierungsmitgliedern zu knüpfen, wie unter anderem die Berliner Zeitung ausführte . Zuerst hatte das umstrittene, rechtspopulistische Portal "Apollo news" die Vorwürfe gegen Weimer, der offiziell die Bezeichnung "Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien" trägt, öffentlich gemacht. Unklar bleibt, ob es sich um einen garantierten Zugang zu Regierungsmitgliedern handelt oder um das allgemeine Sponsoring eines Netzwerktreffens.

Im Zentrum steht der Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee

Im Zentrum steht der sogenannte Ludwig-Erhard-Gipfel der Weimer Media Group am Tegernsee . Für kommenden April werden unter anderem die CDU-Politiker, Wirtschaftsministerin Reiche und Kanzleramtsminister Frei, sowie die CSU-Politiker, Landwirtschaftsminister Rainer, Forschungsministerin Bär und Bayerns Ministerpräsident und Parteichef Söder, angekündigt.

Ein Sprecher der bayerischen Staatsregierung erklärte, man habe eine Überprüfung eingeleitet. Man wolle herausfinden, ob der Ludwig-Erhard-Gipfel weiter staatliche Unterstützung bekommen solle oder nicht.

Weimer Media Group wehrt sich gegen die Vorwürfe

Die Weimer Media Group, die der Kulturstaatsminister 2012 gemeinsam mit seiner Ehefrau Christiane Goetz-Weimer gegründet hatte, wehrt sich gegen die Vorwürfe. Ob und wie "Gäste und Speaker" miteinander ins Gespräch gingen, liege in deren Ermessen. Anderweitige Unterstellungen weise man zurück. Zudem gebe es keinerlei Absprachen mit dem Kulturstaatsminister zu den Gästen des Ludwig-Erhard-Gipfels.

Weimer selbst erklärte, es handele sich schlicht um eine Lüge, gegen die er sich juristisch zur Wehr setzen werde . Der Gipfel sei seit Jahren mit vielen Prominenten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien bestückt gewesen, ohne dass er in der Politik gewesen wäre, sagte er der FAZ. Grundsätzlich sei es eher so, dass sein Engagement in der Politik für den Verlag wirtschaftlich nicht von Vorteil sei.

Auch die Bundesregierung äußert sich zu den Vorwürfen gegen Wolfram Weimer

Ein Sprecher der Bundesregierung teilte mit, der Staatsminister habe die Geschäftsführung der Weimer Media Group abgegeben. Er sei nicht mehr Geschäftsführer oder in verantwortlicher Position der Weimer Media Group. Das sei das, was zähle.

Ende Oktober hatte ein Sprecher des Kulturstaatsministers der dpa zu den Besitzverhältnissen gesagt, Weimer sei gemeinsam mit seiner Frau zu jeweils 50 Prozent an der Weimer Media Group beteiligt. "Mit den Anteilen des Staatsministers sind keine satzungsmäßigen Sonderrechte verbunden; sämtliche Stimmrechte werden von seiner Frau ausgeübt", hieß es damals.

SPD, Grüne und Linke fordern Aufklärung von Kulturstaatsminister Weimer

Grüne und Linke im Bundestag forderten von Weimer Aufklärung. Jede Unklarheit über mögliche Interessenskonflikte beschädige die Glaubwürdigkeit des Amtes und untergrabe das Vertrauen der Öffentlichkeit, sagte der Vorsitzende des Kulturausschusses, der Grünen-Abgeordnete Lehmann. Im Deutschlandfunk führte er aus, Weimer müsse sich entscheiden, ob er Unternehmer oder Kulturstaaatminister sein wolle . Ähnlich äußerte sich der medienpolitische Sprecher der Linken, Schliesing. Er warf Weimer - wie er sagte - "das direkte Vergolden seines Amtes durch sein Medienunternehmen" vor.

Lobbycontrol spricht im Fall Weimer von einem "unhaltbaren Zustand"

Bei der Organisation Lobbycontrol riefen die bisher bekannten Vorgängen ebenfalls Skepsis hervor. Sollte sich bewahrheiten, dass die Weimer Media Group tatsächlich mit exklusiven Zugängen zu Regierungsmitgliedern und der Möglichkeit zur politischen Einflussnahme gegen Geldzahlung werbe, wäre das ein "unhaltbarer Zustand". Als Mitglied der Bundesregierung vom Verkauf von exklusiven Zugängen zu Kabinettskollegen und Möglichkeiten der politischen Einflussnahme finanziell zu profitieren, würde "eine absolute Grenzüberschreitung" darstellen.

Lobbycontrol warnte vor einer Erschütterung des Vertrauens in die Integrität der Bundesregierung und einem Schaden für das Bild der Politik insgesamt.

