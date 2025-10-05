Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Dies gelte am 7. Oktober besonders, "aber an jedem anderen Tag auch", sagte Weimer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Antisemitismus könne nicht die Antwort auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas sein. Der parteilose Politiker betonte aber auch, Kritik an der Politik der israelischen Regierung könne jeder äußern. Auch provozieren könne Kultur, ergänzte Weimer. "Da stehe ich an der Seite der Freiheit der Kultur."

Von Politik und Medien "unter Druck gesetzt"

Der Hamas-Angriff auf Israel jährt sich am Dienstag zum zweiten Mal. Einige Kultureinrichtungen planen Veranstaltungen dazu: Am Residenztheater München etwa lesen Mitglieder des Ensembles Texte des Historikers Michael Wolffsohn, in Berlin spricht der Autor Ronen Steinke in der Akademie der Wissenschaften über die Frage "Was heißt hier Staatsräson?".

