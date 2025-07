Medienlandschaft

US-Streaminganbieter drängen mit Macht auf den deutschen Markt. (dpa | Silas Stein)

Hierzulande entstünden faktisch Medienmonopole amerikanischer Herkunft, sagte Weimer der "Rheinischen Post". Das heimische System sei nicht nur unter Druck, sondern in existenziellen Sorgen. Weil er die Meinungsvielfalt in Deutschland bedroht sehe, habe er Vertreter von Streaming-Anbietern für die kommende Woche ins Kanzleramt gebeten. Weimer fügte hinzu, man überlege auch, Unternehmen wie Amazon, Netflix und Disney zu Investitionen in deutsche Filmproduktionen zu verpflichten.

Wer in Deutschland künftig Geschäfte mache, vom deutschen Markt und steuerfinanzierter Förderung profitiere, solle auch wieder in deutsche Filmproduktionen investieren müssen.

