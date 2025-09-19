Juden würden für Kulturveranstaltungen weniger gebucht und auf Bühnen oft angefeindet.
Bundesbildungsministerin Prien kündigte bereits mit Blick auf den Kampf gegen Rechtsextremismus restriktivere Förderkriterien an. Die CDU-Politikerin will die Vergabe von Geldern aus dem Programm "Demokratie leben!" künftig mithilfe der Sicherheitsbehörden vorab überprüfen lassen, um etwa die staatliche Förderung "linker Aktivisten" zu vermeiden. Ihre Äußerungen stießen beim Koalitionspartner SPD auf Kritik.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.