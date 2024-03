Die Skulptur "Terminal" in Bochum (picture alliance / blickwinkel / S. Ziese / S. Ziese)

Vor allem mit seinen großformatigen, aufsehenerregenden Stahlkörpern habe er seit vielen Jahrzehnten die Kunstwelt begeistert, sagte Roth in Berlin.

Der US-amerikanische Künstler war im Alter von 85 Jahren in New York gestorben. Seine Werke finden sich in Deutschland beispielsweise in Berlin und Bochum. Der Förderkreis "Denkmal für die ermordeten Juden Europas" erklärte, Serras künstlerische Vision habe entscheidend zur Konzeption des Holocaust-Denkmals in Berlin beigetragen. Das Stelenfeld sei Serras Grundidee gewesen, an der er gemeinsam mit dem Architekten Peter Eisenman gearbeitet habe.

