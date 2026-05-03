NSDAP-Kartei

Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann (picture alliance / Jörg Carstensen )

Assmann zitierte die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann mit den Worten, die Wahrheit sei dem Menschen zumutbar, und formulierte das als Aufgabe für Deutschland. Die Vergangenheit anzuerkennen und weiterzugeben müsse Teil des nationalen Selbstbildes werden.

Assmann, die Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ist, begrüßte auch die Errichtung konkreter Erinnerungsorte. Als Beispiel nannte sie die Pläne zum Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs, das in Berlin umgesetzt werde soll. Erinnern brauche Stützen, es brauche Wiederholung und Riten, sagte sie.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.