Vorschlag der Monopolkommission

Jürgen Kühling, Mitglied der Monopolkommission, spricht bei einer Pressekonferenz der Monopolkommission am 1.7.2024 (picture alliance/dpa)

Um einen qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Zugverkehr zu garantieren, seien die bisherigen Maßnahmen von Bundesverkehrsminister Wissing nicht ausreichend, hieß es bei der Vorstellung des Hauptgutachtens in Berlin. Das zeigten der derzeit schlechte Zustand des Eisenbahnnetzes und die Negativrekorde bei der Pünktlichkeit deutlich. Der Vorsitzende der Monopolkommission, Kühling, meinte, die Verlagerung auf die Schiene werde nur bei einer konsequenten Kundenorientierung gelingen.

Die Kommission hält in diesem Zusammenhang auch an ihrer Forderung einer Zerschlagung des Bahn-Konzerns fest. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Ausrichtung der Infrastrukturgesellschaft (DB InfraGO AG) eher auf das Konzernwohl als auf das Gemeinwohl erfolge.

Kritik an Boni

Darüber hinaus gab es Kritik an der Auszahlung von Millionen-Boni an Bahnvorstände. Wer sich in dieser Situation Boni auszahlen wolle, steuere das eigene Unternehmen nicht gut, meinte Kühling. Der Bahn-Vorstand hatte die Boni damit begründet, dass Ziele wie die Frauenquote in den Chefetagen und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden übererfüllt wurden.

Die Monopolkommission ist ein unabhängiges Expertengremium, das die Regierung in der Wettbewerbspolitik berät. Neben allgemeinen Hauptgutachten legt sie auch Sondergutachten etwa zur Bahn vor.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.