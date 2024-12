Nach dem Anschlag in Magdeburg

Menschen in Magdeburg trauern um die Opfer des Anschlags. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ebrahim Noroozi)

Im Anschluss ist ein Aufzug durch die Innenstadt geplant. Zugleich hat ein Bündnis aus mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einer Menschenkette am Tatort auf dem Alten Markt aufgerufen. Sie steht unter dem Motto "Gebt Hass keine Chance!“ und richtet sich nach eigenen Angaben gegen eine politische Instrumentalisierung des Attentats. Davor hatte auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali-Radovan gewarnt. Terror habe immer das Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu zerstören, erklärte die SPD-Politikerin. Leider werde auch diese Tat nun als Ventil genutzt, um Rassismus freien Lauf zu lassen.

Am Freitagabend war ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast und hatte fünf Menschen getötet. Bis zu 235 wurden verletzt. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.