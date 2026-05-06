Demonstration unter dem Motto "Gemeinsam für mehr Inklusion" (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Dabei wurde eine Petition an Abgeordnete des Bundestages übergeben. Darin wird eine gesetzliche Pflicht zur Barrierefreiheit gefordert und der Gesetzesentwurf zur Reform des Behinderten-Gleichstellungsgesetzes kritisiert. Der Entwurf sieht die Pflicht zur Barrierefreiheit ab 2045 vor, nach Ansicht der Demonstranten viel zu spät. - Am Donnerstag ist die erste Lesung im Bundestag geplant.

Die Demonstranten zogen vom Brandenburger Tor zum Roten Rathaus. Anlass war der 1992 eingeführte Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lebten zum Jahresende 2023 knapp acht Millionen Menschen in Deutschland mit einer schweren Behinderung.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.