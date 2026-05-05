Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Raul Krauthausen ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Auch er wird zu der Kundgebung in Berlin erwartet. (picture alliance/dpa/Soeren Stache)

Dabei soll eine Petition an Abgeordnete des Bundestags übergeben werden, in der unter anderem gefordert wird, eine Pflicht zur Barrierefreiheit gesetzlich festzulegen. Die Petition haben bisher rund 80.000 Menschen unterschrieben.

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag in erster Lesung mit der Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Schmidt wandte sich gegen Vorschläge zur Kürzung von Mitteln etwa bei Integrationshilfen. Diese seien kein verzichtbarer Kostenfaktor, sondern ein zentrales Instrument für ein selbstbestimmtes Leben, sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.