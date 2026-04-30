Zeitgenössische Kunst

Russlands Pavillon in den Biennale Gardens (picture alliance / SIPA / Mirco Toniolo / AGF)

Eine nähere Begründung wurde nicht genannt. Wegen der Beteiligung Russlands an der Veranstaltung gibt es seit Monaten Streit. Seit dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 ist Russland in Venedig nicht mehr beteiligt. In diesem Jahr soll der russische Pavillon jedoch von Künstlern gestaltet werden, die in Verbindung mit der Führung in Moskau gebracht werden. Die Entscheidung ist international umstritten. Die EU drohte mit der Streichung von Zuschüssen in Millionenhöhe. Offiziell eröffnet wird die sechsmonatige Ausstellung in Venedig am Samstag nächster Woche.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.