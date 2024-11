Ein Hinweisschild "Kunst Fest Weimar" ist am Theaterplatz vor dem Deutschen Nationaltheater zu sehen. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Wie das Deutsche Nationaltheater in Weimar mitteilte, folgen Katharina Germo und Juliane Hahn auf den langjährigen Künstlerischen Leiter Rolf Hemke. Die 33-jährige gebürtige Hallenserin Germo war nach Stationen am Theater Roxy Birsfelden und Theaterfestival Basel seit August 2023 Co-Leiterin des Fabriktheaters Rote Fabrik Zürich. Die 37-jährige Thüringerin Hahn war von 2020 bis 2024 Co-Leiterin des Theaterhauses Gessnerallee in Zürich und verantwortet derzeit als Produktionsleiterin das Festival Politik im Freien Theater in Leipzig.

Das Kunstfest Weimar wurde 1990 als eine der ersten gemeinsamen deutsch-deutschen Kulturinitiativen gegründet. Nach eigenen Angaben ist es das größte Festival für die zeitgenössischen Künste in Ostdeutschland. Es präsentiert ein spartenübergreifendes Programm mit zahlreichen Ur- und Erstaufführungen und eigens für die Stadt entwickelten Projekten, findet aber in Weimar und dezentral in ganz Thüringen statt.

