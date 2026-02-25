Nach Rücktritt der Museums-Chefin

Nach dem Rücktritt der Louvre-Direktorin Des Cars übernimmt der erfahrene Kunsthistoriker Leribault die Leitung des krisengeplagten Museums. (Emmanuel Dunand/AFP/dpa)

Der Kunsthistoriker leitete bereits das Schloss Versailles. Nun soll er das meistbesuchte Museum der Welt nach dem aufsehenerregenden Juwelendiebstahl im Oktober aus der Krise führen. Der Diebstahl legte alarmierende Sicherheitslücken in der Einrichtung offen.

Hinzu kommen weitere Probleme in jüngster Zeit: ein Wasserrohrbruch in der Nähe der "Mona Lisa", Streiks des Personals aufgrund von Überfüllung und Preiserhöhungen für viele Besucher. Der Druck, die Führung des Museums auszutauschen, verstärkte sich in den vergangenen Wochen, nachdem die Behörden einen mutmaßlichen Betrug mit Eintrittskarten aufgedeckt hatten, der die Einrichtung in den vergangenen Jahren nach Angaben der Ermittler möglicherweise zehn Millionen Euro kostete. Des Cars hatte gestern ihren Rücktritt bei Frankreichs Staatschef Macron eingereicht.

