Verhüllung

Die beschädigte Installation auf der Brücke Pont Neuf in Paris (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Fotos zeigen eine von einer aufblasbaren Konstruktion gelöste Plane. Das Team des französischen Künstlers JR teilte mit, Experten versuchten herauszufinden, wie es zu der Beschädigung kommen konnte. Das Kunstwerk könne nicht wie geplant am Samstag eröffnet werden.

Die Installation "La Caverne du Pont Neuf" ist eine aufblasbare Höhlenlandschaft aus Stoff. Sie ist 120 Meter lang und 20 Meter breit. Das Projekt soll eine Hommage an die Künstler Christo und Jeanne-Claude sein, die Pont Neuf 1985 verhüllt hatten.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.