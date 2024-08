Kasper König im Jahr 2017. (dpa / picture alliance / Friso Gentsch)

Das gab das Kölner Museum Ludwig bekannt, dessen Direktor König in den Jahren 2000 bis 2012 war. Der gebürtige Westfale hatte seit den 1960er Jahren Ausstellungen in Deutschland und im Ausland initiiert und kuratiert, darunter die "Westkunst" 1981 in Köln, das Kunstprojekt der Expo 2000 in Hannover und die Ausstellungsreihe "Skulptur.Projekte" in Münster. Als Dozent arbeitete er unter anderem an der Kunstakademie Düsseldorf und an der Städelschule in Frankfurt am Main. König erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter im Jahr 2009 den "Lifetime Achievement Award" des New Yorker Guggenheim-Museums für seine "bahnbrechenden Ausstellungen" im Museum Ludwig.

