Kunstraub von Gotha Rückgabe der gestohlenen Gemälde "unvergleichlich"

Spektakulärer Kunstraub mit Happy End: Fünf Gemälde alter Meister wurden vor 40 Jahren aus dem Schlossmuseum in Gotha gestohlen. Der Fall wurde nie aufgeklärt. Doch im Dezember 2019 tauchten die Bilder wieder auf - und wurden nun in Berlin präsentiert. Zweifel an ihrer Herkunft gibt es nicht.

Von Stefan Koldehoff

