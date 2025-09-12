Ehrenamtliche Helfer der Berliner Tafel bei der Essensausgabe. (picture alliancs /dpa Annette Riedl)

Wenn man auf eine Gesellschaft abziele, in der Menschen füreinander sorgten und sich gegenseitig unterstützten, brauche es eine motivierende Förderung des Ehrenamts, erklärte die Vorständin des Kuratoriums, Zurkuhlen, aus Anlass der diesjährigen Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Anreize könnten beispielsweise durch ein kostenfreies Nahverkehrsticket aber auch durch zusätzliche Rentenpunkte geschaffen werden.

Die Ehrenamts-Woche steht in diesem Jahr unter dem Motto "Aktiv gegen Einsamkeit". Bundespräsident Steinmeier empfängt heute als Zeichen der Anerkennung rund 4.000 ehrenamtlich engagierte Menschen im Park von Schloss Bellevue.

In Deutschland engagieren sich nach Angaben der Stiftung Engagement und Ehrenamt rund 29 Millionen Menschen ehrenamtlich. Fünf weitere Millionen geben der Stiftung zufolge an, zu ehrenamtlichem Engagement bereit zu sein.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.