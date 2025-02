American Football

Greg Bensel, Kommunikationschef der NFL-Mannschaft "New Orleans Saints" (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matthew Hinton)

Der Kommunikationschef der NFL-Mannschaft "New Orleans Saints", Bensel, soll der örtlichen Erzdözese damals seine Expertise im Krisenmanagement angeboten haben. Das geht aus hunderten internen E-Mails hervor, wie die "New York Times" berichtete. Bensel, der als frommer Katholik gelte, habe dabei die Rückendeckung der Saints-Besitzerin Benson gehabt. Ein Opferanwalt wirft den Saints vor, ihre enorme Reputation genutzt zu haben, um den Skandal kleinzuhalten.

Die Erzdiözese New Orleans sah sich 2018 massiven Vorwürfen ausgesetzt. Örtliche Medien hatten berichtet, einem früheren Diakon und Lehrer sei trotz Missbrauchsanschuldigungen weiter der Dienst in einer Kirchengemeinde gestattet worden. Mit Bensels Hilfe entstand anschließend eine intensive Kampagne zur Imagerettung. - In New Orleans, im Stadion der Saints findet am Sonntag der sogenannte Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs statt.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.