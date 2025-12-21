Michaela Benthaus war die erste Rollstuhl-Fahrerin im Weltraum. (Blue Origin / AP / dpa / Uncredited)

Eine Live-Übertragung des US-Raumfahrt-Unternehmens Blue Origin im Internet zeigte, wie die "New Shepard NS-37" von Westtexas aus für einen etwa elfminütigen Flug abhob. An Bord befanden sich der frühere Raumfahrt-Ingenieur Hans Königsmann und die im Rollstuhl sitzende Michaela Benthaus, die als Ingenieurin bei der europäischen Raumfahrtbehörde ESA arbeitet. Sie war damit der erste Mensch mit Querschnittslähmung im All. Außerdem flogen vier US-Unternehmer mit. Der erste Startversuch der Rakete war am Donnerstag weniger als eine Minute vor dem geplanten Abheben abgesagt worden.

