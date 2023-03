Thomas Kutschaty, SPD, gibt Posten als Landesvorsitzender auf. (Federico Gambarini/dpa)

Er werde das Amt zur Verfügung stellen und den gemeinsamen Prozess für eine Neuwahl mitgestalten, sagte er in Düsseldorf. Kutschaty war als Landesparteichef zurückgetreten, nachdem das Parteipräsidium seinem Personalvorschlag für das Amt der SPD-Generalsekretärin nicht gefolgt war. An dem 54-jährigen Politiker war nach der Niederlage bei der Landtagswahl vor knapp einem Jahr zunehmend Kritik in der Partei laut geworden.

