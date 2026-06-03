Iran-Krieg

Das teilte die Luftfahrtbehörde des Landes mit. Zunächst würden nur Flüge der staatlichen Gesellschaft Kuwait Airways durchgeführt.
Bei dem Angriff waren nach offiziellen Angaben ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden. Ein Sprecher des kuwaitischen Außenministeriums erklärte, mehrere feindliche Drohnen hätten ein Passagierterminal des Flughafens getroffen.
Zuvor hatte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom von nächtlichen Angriffen des Iran auf Kuwait und Bahrain berichtet. Die USA wehrten nach eigenen Angaben mehrere Attacken ab und nahmen ihrerseits iranische Ziele ins Visier.
Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.