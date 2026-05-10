Irankrieg
Kuwait und Arabische Emirate melden Drohnenbeschuss

Das Golfemirat Kuwait ist nach eigenen Angaben trotz einer geltenden Waffenruhe von mutmaßlich iranischen Drohnen angegriffen worden.

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    Der Generalstab der Armee teilte mit, die Streitkräfte hätten am frühen Morgen mehrere feindliche Drohnen entdeckt und darauf reagiert. Weitere Details wurden nicht genannt. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten neuen Beschuss. Die Flugabwehr habe zwei iranische Drohnen erfolgreich abgewehrt, teilte das emiratische Verteidigungsministerium mit. Opfer habe es nicht gegeben.
    Seit Beginn des Irankriegs hatte Teheran als Vergeltung für Luftangriffe der USA und Israels auch mehrere Golfstaaten attackiert. Dort liegen unter anderem wichtige US-Militärstutzpunkte.
    Aktuell gilt eine Waffenruhe im Irankrieg, dennoch kommt es weiter zu Spannungen und Angriffen. So wurden auch mehrfach Schiffe im Persischen Golf attackiert.
    Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.