Iran-Krieg

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Die Luftabwehr wehre feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab, teilte ein Militärsprecher mit. Auch in Bahrain heulten wie in der Nacht zuvor wieder die Sirenen. Die Bevölkerung solle sich in Sicherheit bringen und ruhig verhalten, teilte das Innenministerium mit. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten die Angriffe. Bahrain und Kuwait waren wie auch andere Golfstaaten schon mehrfach unter iranischen Beschuss geraten. Sie beherbergen US-Militärbasen, die nur wenige Hundert Kilometer vom Iran entfernt liegen.

Das US-Militär begann in der Nacht eine neue Angriffswelle gegen den Iran. Damit solle die Fähigkeit Teherans eingeschränkt werden, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu beeinträchtigen, hieß es. Sollte es weitere Attacken des Irans auf Schiffe geben, würden noch heftigere Angriffe folgen, drohte US-Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.