Iran-Krieg

Ein Polizist geht in Bachoura im Libanon an einer völlg zerstörten Häuserreihe entlang. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sally Hayden)

In Kuwait geriet infolge einer Attacke eine Ölraffinerie in Brand. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Kuna berichtet, wurde bei dem Angriff auf die Mina-Al-Ahmadi-Raffinerie niemand verletzt. Die Raffinerie ist eine der größten im Nahen Osten. Später gab es nach kuwaitischen Angaben auch einen Angriff auf eine zweite Raffinerie. In Saudi-Arabien wurde eine Anlage in der Hafenstadt Yanbu getroffen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor eine Warnung für mehrere Ölanlagen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar veröffentlicht.

US-Präsident Trump drohte dem Iran inzwischen mit der Sprengung des größten Gasfelds der Welt "South Pars", sollte das Regime die Angriffe auf die LNG-Anlagen in Katar nicht einstellen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.