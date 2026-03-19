Iran-Krieg
Kuwaitische Ölraffinerie nach Drohnenangriff in Brand geraten

Der Iran setzt seine Drohnenangriffe auf Energieanlagen in den Golfstaaten offenbar fort.

    Ein Polizist geht in Bachoura im Libanon an einer völlg zerstörten Häuserreihe entlang.
    Ein Polizist geht in Bachoura im Libanon an einer völlg zerstörten Häuserreihe entlang. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sally Hayden)
    In Kuwait geriet infolge einer Attacke eine Ölraffinerie in Brand. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Kuna berichtet, wurde bei dem Angriff auf die Mina-Al-Ahmadi-Raffinerie niemand verletzt. Die Raffinerie ist eine der größten im Nahen Osten. Später gab es nach kuwaitischen Angaben auch einen Angriff auf eine zweite Raffinerie. In Saudi-Arabien wurde eine Anlage in der Hafenstadt Yanbu getroffen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor eine Warnung für mehrere Ölanlagen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar veröffentlicht.
    US-Präsident Trump drohte dem Iran inzwischen mit der Sprengung des größten Gasfelds der Welt "South Pars", sollte das Regime die Angriffe auf die LNG-Anlagen in Katar nicht einstellen.
    Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.