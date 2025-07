NS-Verbrechen

KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora zeigt letzten Besitz von Häftlingen

In der Gedenkstätte Mittelbau-Dora zeigen die Arolsen Archives von der kommenden Woche an letzte Besitzstücke von KZ-Häftlingen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehe die Frage, wie es gelingen könne, die persönlichen Gegenstände an Familien der Opfer zurückzugeben, teilte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora in Nordhausen mit.