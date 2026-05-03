NS-Gedenken

In der KZ-Gedenkstätte Dachau wird heute an die Befreiung vor 81 Jahren gedacht. (imago-images / IPA Photo)

Viele Jahre sei sie voller Hass, Trauer und Wut gegenüber den Deutschen gewesen. Mit jeder Reise sei die Wut kleiner geworden, und heute komme sie nicht mehr nur zum Gedenken, sondern auch, um Freunde zu treffen.

Das KZ Ravensbrück nördlich von Berlin war das zentrale Frauen-Konzentrationslager in Nazi-Deutschland. Zwischen 1939 und '45 waren dort mindestens 120.000 Frauen und Kinder inhaftiert. Am 30. April 1945 befreite die Rote Armee die 3.000 zurückgelassenen Häftlinge. In Dachau waren insgesamt mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Mehr als 41.000 wurden ermordet, vor allem Juden sowie Sinti und Roma, Homosexuelle und Regimegegner. Am 29. April 1945 befreite die US-Armee die verbliebenen Häftlinge.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.