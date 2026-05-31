Europäische Union

Freude bei den Anhännger der Labour-Partei nach der Parlamentswahl in Malta (AFP / ALBERTO PIZZOLI)

Abela steht seit 2020 an der Spitze der maltesischen Regierung. Er reklamierte den Sieg bereits für sich. Die oppositionelle Nationalistische Partei war mit ihrem 30 Jahre alten Vorsitzenden Borg angetreten.

Malta, der kleinste und am dichtesten besiedelte Mitgliedstaat der Europäischen Union, verzeichnete im vergangenen Jahr ein Wirtschaftswachstum von vier Prozent. Die Wirtschaft ist stark von Tourismus, Onlineglücksspiel und Finanzdienstleistungen abhängig. Zugleich gibt es Sorgen über Korruption und zu starke Bebauung.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.