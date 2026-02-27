Nachwahl in Manchester

Großbritanniens Premier Keir Starmer steht derzeit massiv unter Druck. (dpa / AP / Alberto Pezzali)

Die Grünen-Kandidatin Spencer wurde mit fast 15.000 Stimmen zur Siegerin erklärt. Auf Platz zwei kam der Kandidat der rechten Partei Reform UK, die Labour-Kandidatin erreichte mit rund 9.400 Stimmen nur den dritten Platz. Die Nachwahl war notwendig geworden, nachdem der bisherige Labour-Abgeordnete aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.

Der Wahlkreis Gorton and Denton, ein Vorort von Manchester, galt jahrzehntelang als Labour-Hochburg. Bei der Parlamentswahl 2024 erzielte die Partei fast 51 Prozent der Stimmen.

Starmers Regierung hat seitdem jedoch enorm an Popularität eingebüßt. Zuletzt hatte der Fall von Ex-Wirtschaftsminister Mandelson für Empörung gesorgt. Starmer hatte ihn zum Botschafter in den USA gemacht, obwohl seine Verbindungen zum Sexualstraftäter Epstein bekannt waren.

