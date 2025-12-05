Viele Geschäfte schließen. (picture alliance/dpa/Wolfram Steinberg)

Von August 2024 bis August 2025 gab es im Einzelhandel knapp 2.500 Insolvenzen, wie aus einer Untersuchung des Kreditversicherers Allianz Trade hervorgeht. Damit wird fast der Negativrekord von vor neun Jahren erreicht.

Ein Grund ist laut Experten der Wettbewerb mit dem Online-Handel. Viele Einzelhandels-Ketten reagierten mit Innovationen, heißt es in der Untersuchung. So setzen sie autonome Systeme in Lagern ein, KI-gestützte Produktempfehlungsmaschinen und robotergesteuerte Regalscanner. Andere testen selbstnavigierende Serviceroboter im Verkaufsraum, um Kunden bei der Suche nach Artikeln zu unterstützen. Solche Investitionen überforderten aber vor allem kleinere Einzelhändler, so die Experten.

