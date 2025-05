2,1 Millionen Zuschauer

Lady Gaga ist vor geschätzt 2,1 Millionen Menschen an der Copacabana in Rio de Janeiro aufgetreten. (AFP / MAURO PIMENTEL)

Das Konzert in Rio war als das größte ihrer Karriere angekündigt worden. Es gehörte zu der Reihe "Todo Mundo no Rio" (Alle Welt in Rio), mit der die Stadtverwaltung internationale Stars in die Küstenmetropole holt. Im vergangenen Jahr war Superstar Madonna vor 1,6 Millionen Menschen am Copacabana-Strand aufgetreten.

Bereits am Vorabend des Konzerts von Lady Gaga waren die ersten Fans an die Copacabana gekommen, um sich einen guten Platz zu sichern. Rund 4.800 Polizisten waren im Einsatz. Nach Angaben der Stadtverwaltung lockte die Show rund 500.000 Touristen nach Rio, mehr als doppelt so viele wie erwartet. Rios Behörden rechneten mit Einnahmen in Höhe von 600 Millionen Real (rund 94 Millionen Euro) für die Metropole.

