Behörden sollen modernisiert werden.

Als Beispiele nannte Schweitzer einfachere Beantragungen von Ausweisen sowie einfachere Um- und Abmeldungen von Wohnungen. Auch Berichtspflichten für Verwaltungen werden den Plänen zufolge reduziert.

Die Ministerpräsidenten kamen danach noch mit Bundeskanzler Merz zusammen, um über die seit Monaten strittigen Finanzierungsfragen zu reden. Es geht darum, ob der Bund Einbußen in den Haushalten von Ländern und Kommunen auffangen muss, die durch Beschlüsse von Bundesregierung und Bundestag entstehen. Eine Einigung wurde nicht erwartet. Die Ministerpräsidentenkonferenz wertete das vorliegende Angebot der Bundesregierung als unzureichend und votierte einstimmig für eine Vertagung.

