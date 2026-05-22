Energiewende
Länder-Energieminister sprechen auf Norderney über Netzausbau und Erneuerbare

Die Energieminister der Bundesländer setzen heute auf Norderney ihre Konferenz fort.

    Klement hat die Arme verschränkt und den Kopf leicht schiefgelegt. Sie steht vor einem grauen Hintergrund.
    Brandenburgs Wirtschaftsministerin Klement (picture alliance / dpa / Soeren Stache)
    Themen des Treffens sind nach Angaben des niedersächischen Ressortchefs und derzeitigen Vorsitzenden Meyer von den Grünen unter anderem der Netzausbau und die Offshore-Windenergie. Mehrere Bundesländer hatten im Vorfeld Befürchtungen über Auswirkungen der Reformpläne von Bundeswirtschaftsministerin Reiche geäußert. So soll etwa mit dem sogenannten "Netzpaket" der Ausbau von Wind- und Solaranlagen stärker an den Ausbau der Netze gekoppelt werden. Die CDU-Politikerin hatte ihre Teilnahme an der Konferenz abgesagt und dies mit einer Erkrankung begründet.
    Die Energieminister wollen auf Norderney auch über die Versorgungssicherheit in Krisenfällen, Speicherkapazitäten und die Offshore-Windkraft sprechen. Ergebnisse sollen im Laufe des Tages vorgestellt werden.
    Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.