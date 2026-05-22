Energiewende

Brandenburgs Wirtschaftsministerin Klement (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Themen des Treffens sind nach Angaben des niedersächischen Ressortchefs und derzeitigen Vorsitzenden Meyer von den Grünen unter anderem der Netzausbau und die Offshore-Windenergie. Mehrere Bundesländer hatten im Vorfeld Befürchtungen über Auswirkungen der Reformpläne von Bundeswirtschaftsministerin Reiche geäußert. So soll etwa mit dem sogenannten "Netzpaket" der Ausbau von Wind- und Solaranlagen stärker an den Ausbau der Netze gekoppelt werden. Die CDU-Politikerin hatte ihre Teilnahme an der Konferenz abgesagt und dies mit einer Erkrankung begründet.

Die Energieminister wollen auf Norderney auch über die Versorgungssicherheit in Krisenfällen, Speicherkapazitäten und die Offshore-Windkraft sprechen. Ergebnisse sollen im Laufe des Tages vorgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.