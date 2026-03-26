Verkehrsministerkonferenz

Die Erlöse daraus und zusätzliche Einnahmen aus der Mehrwertsteuer sollten zur Entlastung der Verbraucher und der Wirtschaft sowie zum Schutz vor einem weiteren Anstieg der Spritpreise genutzt werden, hieß es. Die Verkehrsminister setzen heute ihr Treffen in Lindau am Bodensee fort. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die geplante Führerschein-Novelle, eine erhöhte Sicherheit für Mitarbeiter der Deutschen Bahn sowie der geplante Preisindex für das Deutschlandticket.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.