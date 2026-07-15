EU-Etat für 2027

192 Milliarden Euro sind im nächsten Jahr für den EU-Haushalt vorgesehen. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Das Budget für 2027 solle auf einem angemessenen Niveau liegen, um die Umsetzung politischer Maßnahmen und Programme sicherzustellen und die Fähigkeit zu gewährleisten, auf Krisen und Herausforderungen zu reagieren, hieß es. Dazu zählten neben unvorhersehbaren Entwicklungen etwa die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie der anhaltende Migrationsdruck. - Der Plan für das kommende Jahr ist der siebte und damit letzte im Rahmen des sogenannten Mehrjährigen Finanzrahmens für den Zeitraum 2021 bis 2027.

Mit Blick auf den EU-Etat für die Jahre 2028 bis Ende 2034 hatte Bundeskanzler Merz den Vorschlag der Europäischen Kommission vor einiger Zeit als unbezahlbar zurückgewiesen. Dieser sieht ein Budget in Höhe von fast zwei Billionen Euro vor.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.