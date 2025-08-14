Marode Polizeidienststellen

Ein Polizist vor seinem Einsatzfahrzeug (IMAGO/Jan Huebner)

Ein Sprecher des Bremer Innensenats sagte dem "Münchner Merkur", man halte es für sachgerecht und sehr zu begrüßen, wenn die Landesaufgabe Polizei im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz explizit in die Förderbereiche aufgenommen würde. Das sächsische Innenministerium teitle mit, in der ersten Jahreshälfte hätten zunächst keine neuen Fahrzeuge beschafft werden können. Zuletzt hatte die Gewerkschaft der Polizei über Hunderte marode und teilweise gesundheitsgefährdende Dienststellen geklagt.

Beispiele seien jahrzehntealte Toilettenbecken, Schimmel, Ungeziefer, kaputte Heizungen und Löcher in den Dächern. Auch bei zahlreichen Dienstfahrzeugen gebe es Mängel, was die Arbeit massiv beeinträchtige.

