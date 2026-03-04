Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Sicherheit in Zügen, nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz. Dazu sprechen die Ministerpräsidenten auch mit Vertretern der Eisenbahngewerkschaft.
Außerdem geht es um die prekäre Finanzlage der Kommunen infolge der Umsetzung von Bundesgesetzen. Der MPK-Vorsitzende, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer, hofft auf einen Bund-Länder-Kompromiss beim Thema Finanzen in der ersten Jahreshälfte. Bundeskanzler Merz nimmt an der Ministerpräsidentenkonferenz nicht teil.
Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.