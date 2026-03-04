Ministerpräsidentenkonferenz
Länderchefs sprechen über Sicherheit in Zügen - und kommunale Finanzen

Die Ministerpräsidenten der Länder kommen heute zu ihrer Frühjahrssitzung in Berlin zusammen.

    Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sitzen vor einer Sitzung der Ministerpräsidentenkonferenz im Bundesrat.
    Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin (Archivbild) (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)
    Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Sicherheit in Zügen, nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz. Dazu sprechen die Ministerpräsidenten auch mit Vertretern der Eisenbahngewerkschaft.
    Außerdem geht es um die prekäre Finanzlage der Kommunen infolge der Umsetzung von Bundesgesetzen. Der MPK-Vorsitzende, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer, hofft auf einen Bund-Länder-Kompromiss beim Thema Finanzen in der ersten Jahreshälfte. Bundeskanzler Merz nimmt an der Ministerpräsidentenkonferenz nicht teil.
    Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.