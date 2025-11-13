Abstimmung im Repräsentantenhaus

Wegen des Shutdown ist das Besucherzentrum des US-Kapitols geschlossen (Archivbild vom 5. November 2025). (IMAGO / VCG / IMAGO)

Das Repräsentantenhaus soll in diesen Stunden über den Kompromiss im Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten abstimmen. Beobachter gehen davon aus, dass die Kammer den Vorschlag annimmt. Der Senat hatte dem Entwurf bereits vorgestern zugestimmt. Danach müsste noch US-Präsident Trump das Gesetz unterschreiben. Regierungssprecherin Leavitt erklärte, dies könne kurzfristig geschehen.

Die zur Beratung stehende Vorlage würde die Finanzierung der US-Bundesbehörden bis zum 30. Januar des kommenden Jahres sichern und gleichzeitig den längsten Shutdown in der Geschichte der USA beenden. Seit dem 1. Oktober werden Mitarbeiter von Bundesbehörden nicht mehr bezahlt, tausende Flüge wurden wegen Personalengpässen gestrichen und viele US-Amerikaner bekommen keine Lebensmittelhilfe mehr. Zum Shutdown kam es, weil sich Republikaner und Demokraten nicht über einen Haushaltsplan einigen konnten. Sie geben sich dafür gegenseitig die Schuld.

