Der Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Lagarde sagte auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole in den USA, die EZB werde deshalb an ihrer Geldpolitik festhalten - so lange, bis eine mittelfristige Teuerungsrate von zwei Prozent erreicht sei.

Nach einer langen Phase mit Null- und sogar Negativzinsen hatte die Europäische Zentralbank zur Inflationsbekämpfung den Leitzins kontinuierlich angehoben. Derzeit liegt er bei 4,25 Prozent. In der Folge werden Kredite teurer und die wirtschaftliche Nachfrage lässt nach. Dies wirkt sich dann auf die Teuerungsrate aus.

