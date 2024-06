Nach schweren Unwettern in Süddeutschland sind in vielen Orten die Flüsse über die Ufer getreten. (picture alliance / dpa / Jason Tschepljakow)

In der Nacht waren wegen Überflutungen in der Stadt Ebersbach an der Fils südöstlich von Stuttgart zahlreiche Menschen in Gefahr. Die Überflutungen betreffen ein Wohngebiet, es wurde eine außergewöhnliche Einsatzlage angeordnet, wie das Landratsamt Göppingen mitteilte. Unwetter führten am Abend auch zu Hochwasser im Rems-Murr-Kreis. Die Lage sei vor allem in der Gemeinde Rudersberg angespannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Alles sei überflutet. Menschen seien in ihren Häusern eingeschlossen.

In Bayern wurde die Situation in den schwäbischen Landkreisen Günzburg und Donau-Ries dramatischer. Mehrere Orte wurden evakuiert. An den Zuflüssen zur Donau gingen die Fluten vielerorts langsam zurück. Nun konzentriert sich das Hochwasser zunehmend auf die Donau selbst.

Bundeskanzler Scholz reist heute nach Bayern, um sich ein Bild von der Lage in den Hochwassergebieten zu machen. Er wird von Bundesinnenministerin Faeser begleitet, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Die beiden SPD-Politiker treffen in Reichertshofen mit Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann zusammen. In Baden-Württemberg besuchen Ministerpräsident Kretschmann und Landesinnenminister Strobl betroffene Gemeinden.

Wegen der Unwetterschäden bleibt der Bahnverkehr im Süden Deutschlands stark beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn riet von Reisen in die betroffenen Gebiete ab.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.