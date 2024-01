Hochwasser

Lage bleibt vielerorts angespannt - Hydrologe: "Hochwasser-Schutz muss überdacht werden"

Die Hochwasser-Lage hat sich in einigen deutschen Gebieten weiter verschärft. In Niedersachsen wurden in Oldenburg und im Kreis Ammerland mehrere Wohngebiete in Folge des Dauerregens überschwemmt.