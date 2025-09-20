Afghanische Kinder an einer öffentlichen Wasserstelle in der Provinz Kandahar (AFP / SANAULLAH SEIAM)

Die Lage von Minderjährigen habe sich seit der erneuten Machtübernahme der islamistischen Taliban noch einmal deutlich verschlechtert, sagte die Terre-des-Hommes-Referentin Teresa Wilmes anlässlich des heutigen Weltkindertages im Deutschlandfunk. Die Taliban hätten einen repressiven Polizeistaat errichtet, der auf massiver Unterdrückung basiere.

So könnten die meisten Mädchen nicht zur Schule gehen, es gebe Zwangsverheiratungen mit Kämpfern und auch Genitalverstümmelung. Jungen würden von den Taliban zwangsrekrutiert, was häufig mit Gewalt und sexuellem Missbrauch einhergehe. Dazu komme die fatale humanitäre Lage in Afghanistan, betonte Wilmes. Aus diesen Gründen flüchteten Menschen aus dem Land, unter anderem nach Deutschland.

