Rauch steigt von einem Haus in Tyrus im Libanon auf (9. Juni 2026) (AFP / KAWANT HAJU)

Wadephul hatte vor wenigen Tagen mit Blick auf den Libanon von einer sich stabilisierenden Regierung und einer der hoffnungsvollsten Entwicklungen der Region gesprochen. Die Referentin für Nothilfe bei CARE, Sarah Easter, sagte im Deutschlandfunk, solange Menschen unter Angst litten und nicht wüssten, ob ihr Haus beschossen werde, könne von einer Stabilisierung nicht die Rede sein. Auch müssten zunächst Hilfsorganisationen Zugang zu allen Menschen in Not haben. Die Menschen brauchten etwa Essen, Wasser und Hygieneartikel. Wegen gekürzter Mittel könne CARE nicht so viel leisten, wie nötig wäre.

Trotz einer Waffenruhe gibt es weiterhin Kämpfe im Südlibanon zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel. Laut den Vereinten Nationen sind mehr als eine Million Menschen aus dem Süden in andere Landesteile geflohen.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.