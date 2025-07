In der Gohrischheide im Landkreis Meißen brennt es seit mehreren Tagen. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Aus Sachsen-Anhalt wurden demnach Spezialisten für die Bekämpfung von Vegetationsbränden angefordert. Gestern Abend war ein weiterer Ort evakuiert worden. Weil der Wind nach Norden gedreht hat, ziehen die Rauchschwaden inzwischen in Richtung Berlin. In mehreren Landkreisen in Brandenburg wird vor Rauch- und Geruchsbelästigung gewarnt. Der Waldbrand war am Dienstag ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hoffen auf Entspannung, da für die neue Woche Niederschläge vorhergesagt werden.

Weitere Waldbrände gibt es derzeit in Bayern und Thüringen. Für weite Teile Deutschlands gilt erhöhte Brandgefahr, insbesondere im Osten.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.