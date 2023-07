Unruhen in Frankreich nach dem Tod eines 17-Jährigen (Gao Jing/XinHua/dpa)

Im Großraum Paris ging die Zahl der Festnahmen nach Behördenangaben erneut zurück. Größere Zwischenfälle wurden bisher nicht gemeldet. Weiterhin sind rund 45.000 Polizisten im Einsatz, um bei möglichen Unruhen einzuschreiten. Präsident Macron besuchte am Abend zusammen mit Innenminister Darmanin eine Polizeikaserne im 17. Arrondissement. Im Laufe des Tages will sich Macron mit mehr als 220 Bürgermeistern treffen, deren Gemeinden in den vergangenen Tagen von Gewaltakten betroffen waren.

