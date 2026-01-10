Sturmtief "Elli"

Der Wintersturm "Elli" hat teils große Schneemengen gebracht - hier ein Foto aus Niedersachsen. (picture alliance / dpa / Lars Penning)

So will die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Norddeutschland schrittweise wieder aufnehmen. Auf der Internetseite der Bahn hieß es, dass dann beispielsweise wieder Fernverkehrszüge auf den Strecken Hamburg-Berlin und Hamburg-Frankfurt fahren sollen. Trotzdem sei bundesweit noch mit Einschränkungen und Zugausfällen zu rechnen. In den betroffenen Regionen im Norden hatten laut Bahn insbesondere Schneeverwehungen für erhebliche Beeinträchtigungen gesorgt.

Auch der Straßenverkehr ist von den Folgen des Wintersturms betroffen. In Hannover fahren weiter keine Busse; in vielen Städten ist die Stadtreinigung im Großeinsatz - in Hamburg etwa mit 360 Fahrzeugen. Trotz der winterlichen Bedingungen blieb es in der Nacht nach Angaben der Polizei vergleichsweise ruhig. Größere Glätteunfälle habe es nicht gegeben; es sei lediglich zu einigen Blechschäden gekommen. Gestern dagegen geriet in Bayern ein 27-jähriger Autofahrer auf einer Landstraße ins Schleudern und prallte mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto. Er und ein 18-jähriger Beifahrer starben.

Im Norden kaum noch Schneefall - in Baden-Württemberg bis zu 50 Zentimeter

Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Norddeutschland nicht mehr mit starkem Schneefall. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern könne es zwar heute noch einzelne Schneeschauer geben. Es seien aber keine großen Mengen mehr zu erwarten. Allerdings stünden vor allem im Nord-Osten einige Tage mit strengem Frost bevor.

Anders dagegen in Baden-Württemberg: Dort rechnen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes heute den ganzen Tag über mit starkem Schneefall - vor allem im Schwarzwald. Oberhalb von 600 Metern sei mit Mengen zwischen 20 und 40 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. In Hochlagen des Schwarzwaldes könnten bei unwetterartigem Schneefall bis zu 50 Zentimeter fallen. Neben dem Schwarzwald sei vor allem auf der Ostalb mit markanten Neuschneezuwächsen zu rechnen.

Zwei Bundesliga-Begegnungen fallen aus

In der Fußball-Bundesliga führte das Schneechaos im Norden zu zwei Spielabsagen: Wenige Stunden nach dem Aus für die Partie des FC St. Pauli gegen RB Leipzig wurde auch das Spiel des SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim gestrichen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.