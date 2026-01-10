Stromausfall nach einem Anschlag in Berlin: Am Umspannwerk Argentinische Allee arbeiten Fachleute an einem provisorischen Neuanschluss ans Stromnetz (imago / Funke Foto Services / Maurizio Gambarini )

Man müsse größer denken als bisher, sagte Hauptgeschäftsführer Schuchardt der Rheinischen Post. Einzelne Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime mit Notstrom-Aggregaten zu versorgen, sei zwar wichtig und gut, reiche aber nicht aus. Der Bund müsse eine nationale Blackout-Reserve aufbauen. Ferner müssten die Mittel für den Bevölkerungsschutz in den Bundes- und Landeshaushalten deutlich erhöht werden.

Ein Brandanschlag im Südwesten Berlins vor einer Woche hatte 45.000 Haushalte und 2.200 Firmen bei Eiseskälte von der Stromversorgung abgeschnitten. Es dauerte mehrere Tage, bis alle Betroffenen wieder ans Stromnetz angeschlossen werden konnten.

