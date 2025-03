Waldbrände in Südkorea, hier ein Archivbild (Kim Dong-min/Yonhap via AP/dpa)

Nach Angaben der Behörden wurden das größte Feuer in der Provinz Nord Gyeongsang sowie mehrere weitere Brände gelöscht. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 28. Etwa 37.000 Menschen mussten vor den Flammen fliehen. Mehr als 35.000 Hektar Wald sowie mehr als 2.200 Häuser, darunter auch eine historische Tempelanlage, gingen in Flammen auf. Es handelt sich um die schlimmsten Brände in der Geschichte Südkoreas.

