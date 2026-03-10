Auswärtiges Amt

Laut Auswärtigem Amt hat ich die Lage in Syrien leicht verbessert (Archivbild). (AFP / DELIL SOULEIMAN)

In einer vertraulichen Analyse des Ministeriums vom Februar, die WDR und NDR vorliegt, wird sie als "volatil" beschrieben. Im vergangenen Frühjahr war die Lage noch als "extrem volatil" eingestuft worden. In dem Bericht wird unter anderem angeführt, dass die Terrormiliz "IS" wieder stärker aktiv sei. Auch der ungelöste Konflikt der neuen Machthaber in den von Drusen kontrollierten Gebieten wird genannt. - Die Einschätzung des Auswärtigen Amtes ist für Entscheidungen über Asylanträge und Abschiebungen relevant.

Die Grünen-Außenpolitikerin Amtsberg sagte, Rückführungen nach Syrien seien vor dem Hintergrund der dortigen Lage nicht zu rechtfertigen. Dagegen meinte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Throm, er erwarte von Syrien die klare Bereitschaft, eigene Staatsbürger zurückzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.